Сериал «Игра в кальмара» продлен на второй сезон

Южнокорейские создатели нашумевшего сериала «Игра в кальмара» подтвердили, что снимут второй сезон.

Режиссер сериала Хван Дон Хёк признался, что поклонники сериала оказывают на него большое давление, требуя продолжения шоу.

— Я вам скажу, что второй сезон действительно будет. Я думаю об этом прямо сейчас. В настоящее время я занимаюсь процессом планирования, — отметил создатель сериала.

Однако о точных сроках и условиях реализации следующего сезона шоу говорить пока рано.

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Напомним, что «Игра в кальмара» рассказывает о группе людей, которая попала в необычную ситуацию. Им нужно играть в детские игры, чтобы выиграть огромную сумму денег. Победителем окажется лишь один, а игры не так просты, как выглядят изначально.