Экс-директор Лукашевской школы настаивает на незаконности своего увольнения

Стало известно, что 8 ноября 2021 года был расторгнут досрочно трудовой договор с бывшим директором МБОУ «Лукашевская СОШ» в Гатчинском районе Ленобласти.

Такое решение принял комитет образования Гатчинского района, точнее — комиссия по расторжению трудовых договоров с руководителями образовательных учреждений. Теперь уже бывший директор школы Максим Миронков пытается доказать, что его незаконно уволили «за заботу о детях» и «принципиальность», пишет Online47.

О проблемах Лукашевской школы мы писали ранее. Все началось с того, что подрядчик, выигравший в 2020 году контракт на проведение реновационных работ в школе, выполнил их мягко говоря некачественно. На потолке и стенах учебного заведения из-за вечно подтопленного подвала появилась плесень, которая так и не была устранена.

Директор отказался принимать работы и расторг контракт, хотя обычно заказчики предпочитают «закрыть глаза» и подписать акт приемки. Оплачены были только те работы, которые принял и под чем расписался в соответствующих актах сам экс-директор – это период до декабря 2020 года.

Тогда в ситуацию вмешался губернатор Александр Дрозденко, который принял решение об отстранении от ремонта конфликтующих сторон. Ремонт в школе все-таки завершили, работы тогда велись в две смены.

Теперь же уволенный Максим Миронков обратился в Государственную инспекцию труда Ленобласти. Инспекция проверила основания для увольнения – и ничего незаконного не нашла.