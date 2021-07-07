«Плесень в пищеблоке, торчит проводка»: в Лукашах после реновации открыли школу

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: ЛенТВ24
Фото: ЛенТВ24

Директор и родители школьников оказались недовольны качеством ремонта. В ситуацию вмешался областной комитет общего и профессионального образования.

Прошел почти год с тех пор, как жители поселка Лукаши в Гатчинском районе Ленобласти ждут открытия школы после реновации. 30 июня объект должен был быть сдан, однако качество ремонта оказалось настолько низким, что директор отказался принимать работу строителей.

"Плесень в пищеблоке, торчит проводка": в Лукашах после реновации открыли школу школа, реновация, ремонт, Лукаши, Ленобласть, Гатчинский районФото: ЛенТВ24
"Плесень в пищеблоке, торчит проводка": в Лукашах после реновации открыли школу школа, реновация, ремонт, Лукаши, Ленобласть, Гатчинский районФото: ЛенТВ24
"Плесень в пищеблоке, торчит проводка": в Лукашах после реновации открыли школу школа, реновация, ремонт, Лукаши, Ленобласть, Гатчинский районФото: ЛенТВ24

Родители обнаружили плесень в пищеблоке, вскрытую крышу, торчащие повсюду проводку и разрытый школьный двор. По словам директора школы Максима Миронкова, изначально смета объекта составляла 83 миллиона рублей. Однако позже её снизили до 43 миллионов, убрав все важные виды работ. Когда он отказался принимать здание, ему намекнули, что уберут с должности.

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Фото: ЛенТВ24

В ситуацию вмешался областной комитет общего и профессионального образования. Сроки сдачи школы перенесли на 1 сентября этого года.

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"Плесень в пищеблоке, торчит проводка": в Лукашах после реновации открыли школу школа, реновация, ремонт, Лукаши, Ленобласть, Гатчинский район
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