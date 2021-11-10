В Ленинградской области прошли публичные слушания проекта бюджета

Новые школы, поликлиники и дороги — таковы планы правительства 47 региона на предстоящий трехлетний период.

Основные параметры бюджета на ближайшие три года представил первый заместитель Председателя Правительства Ленобласти ― председатель комитета финансов Роман Марков. Так доходы областного бюджета на 2022 год запланированы в объеме 160,7 млрд рублей, расходы ― 164,1 млрд рублей.

Отраслевые приоритеты расходов бюджета на 2022-2024 годы существенно не изменятся ― больше половины расходов придется на реализацию трех основных направлений: образование, здравоохранение и социальная защита населения. Так, на сферу образования приходится 39,4 млрд рублей, на здравоохранение ― 25,6 млрд рублей, на социальную поддержку граждан ― 24,3 млрд рублей.

«Система финансового управления в Ленобласти имеет большой запас прочности, прежде всего, управленческий, который позволяет нам справляться со всеми сложными проблемами, а запас гибкости бюджета и его тонкие настройки помогли нам выполнить все публичные нормативные обязательства перед жителями и попасть на федеральном уровне в первую группу регионов с самым высоким качеством формирования исполнения бюджета», ― отметил Роман Марков.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в 2022 году бюджет 47 региона по поручению главы Ленобласти сохранит социальную направленность. Проект областного бюджета сформирован исходя из устойчивого социально-экономического развития региона. По данным комитета финансов Ленинградской области, объем доходов в следующем году ожидается в размере 160,7 млрд рублей, рост расходов – 164,1 млрд рублей. Дефицит составит 3,4 млрд рублей.

Отметим, что в Ленобласти работает портал «Открытый бюджет», на котором в разделе «Документы» можно посмотреть главный финансовый документ региона.

Добавим, главный финансовый документ внесён в соответствии со сроками рассмотрения, установленными областным законом «О бюджетном процессе в Ленинградской области». Согласно утвержденному графику рассмотрения, 26 октября состоятся депутатские слушания по бюджету (так называемое «нулевое» чтение). Проведение заседания областного парламента, посвященного первому чтению (по закону в течение 23 дней со дня внесения), запланировано на 12 ноября. Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект 7 декабря (25 дней со дня принятия в 1-м чтении), а в третьем — 14 декабря (в течение 7 дней со дня принятия во 2-м чтении).