В Луге предприниматель убил мужчину за кражу металла

Пропавшего жителя Лужского района в Ленобласти искали с июля 2021 года.

Об исчезновении в полицию сообщила его мать. Через некоторое время было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». А 10 ноября был задержан подозреваемый в совершении преступления — 50-летний житель Луги, индивидуальный предприниматель, занимающийся сбором металла.

Вам будет интересно Пенсионер отрубил голову соседке по даче в Орехово В Приозерском районе Ленобласти алкогольные посиделки закончились кровавой расправой. Фото: СК Ленобласти. По предварительной информации, 6 ноября в СНТ «Клен» поселка Орехово... 07.11.2021 288

По версии следствия, подозреваемый задумал убийство из-за кражи металла из его пункта. Он пригласил к себе лужанина под предлогом заработка и ударил мужчину по голове, затем вывез тело в лес у поселка Серебрянский, где и закопал. Тело уже нашли.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.