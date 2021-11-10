В городе Коммунар восстановлена подача холодного водоснабжения

На данный момент система водоснабжения наполняется. Первые и вторые этажи уже с водой.

Как рассказали в ГУП «Леноблводоканал», АО «ЛОКС» завершил ремонтные работы на магистральном трубопроводе — на участке установлен ремонтный хомут. О дальнейших работах будет сообщено дополнительно.

Напомним, что авария на магистральном водопроводе в Гатчинском районе произошла в ночь с 9 на 10 ноября. Трубу повредили рабочие, занимающиеся прокладкой газопровода, который находится в зоне ответственности АО «ЛОКС». В результате холодная вода была отключена не только в городе Коммунар, но и в деревнях Малое Верево и Вайя.