Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 48,4%

Автор: Александр Селиванов
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Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России достиг 48,4%.

В ходе совещания президента с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет к COVID-19 в среднем по стране находится на уровне 48,4%. По данному показателю лидерами являются Тыва, Карелия, Москва и Московская область, Петербург и Севастополь. Уровень коллективного иммунитета в Татарстане, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Томской области, Камчатском крае и на Ставрополье практически не меняется, добавила Голикова.

44,7% составляет доля привитых от инфекции граждан от 60 лет составляет, отметила Голикова и подчеркнула, что наращивать темпы вакцинации пожилых необходимо.

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10.11.2021 47
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