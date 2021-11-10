В Финляндии планируется очередное ужесточение коронавирусных ограничений

В стране на данный момент вакцинировано почти 80 процентов населения старше 12 лет, однако вирус продолжает распространяться среди непривитых.

Об этом в среду, 10 ноября пишет русскоязычный портал о Финляндии Yle. Правительство соберется сегодня во второй половине дня для обсуждения ухудшающейся ситуации с коронавирусом.

По словам и. о. исполнительного директора медицинского округа Хельсинки и Уусимаа HUS Маркка Мякиярви, правительство должно определить четкие критерии для применения так называемого “экстренного тормоза”, то есть возврата к общенациональным ковид-ограничениям.

Вчера иностранное ведомство HUS сообщило о переходе к состоянию повышенной готовности в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Растет число госпитализированных. Заболевают в особенности непривитые, но в больницы стало также поступать больше людей, прошедших полный курс вакцинации. Медики объясняют это увеличением контактов, а также распространением более заразного дельта-штамма.

Тем временем, в Петербурге вакцинация от коронавируса стала обязательной для лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и некоторых других категорий граждан.