«Зеленый день» в Сбербанке станет для клиентов максимально выгодным

На 11 и 12 ноября Сбербанк готовит выгодное предложение для клиентов. Ставка по кредитам станет рекордно низкой — всего 5 %, а вклады можно будет открыть с доходностью почти в 8 %.

«Зелёный день» Сбера назначен на 11 и 12 ноября и в этом году будет приурочен к 180-летию банка. В рамках акции клиенты получат не только скидки и спецпредложения от компаний экосистемы Сбера и её партнёров, но и выгодные условия по кредитам.

Так, подавшие заявку на потребительский кредит 11 и 12 ноября смогут получить услугу на срок от 13 месяцев на следующих условиях: ставка 5% на первый месяц, а для клиентов с действующей годовой подпиской СберПрайм+ данная ставка 5% будет действовать первые три месяца. По истечении этого времени, будет установлена базовая ставка, действующая на момент оформления кредитной заявки.

При этом, на период «Зеленого дня» снижены будут и базовые ставки — до 8,9% на кредит сроком до 12 месяцев и до 10,9% на кредит сроком от 13 месяцев.

Однако это не все, что ждет клиентов в «Зеленый день». Сбербанк повысит доходность вкладов как по базовой, так и по максимальной ставке, действующей в рамках программы «СберВклад Прайм» для держателей годовой подписки «СберПрайм+».

При этом такой вклад можно будет открыть в увеличенный период — с 11 по 14 ноября. При инвестировании денег сроком на три года, ставка по вкладу составит 6,99%, которая с учетом капитализации обеспечит доходность 7,75%.

Информацию о всех скидках и акциях «Зелёного дня» можно будет узнать 11 и 12 ноября на сайте www.sber.ru/greenday.