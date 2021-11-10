Семье погибшего при исполнении подполковника СОБРа окажут финансовую поддержку

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким погибшего сотрудника Росгвардии.

Информация об этом появилась на сайте пресс-службы Смольного в среду, 10 ноября.

Близкие, сослуживцы и друзья знали Евгения Захарова как высокого профессионала, надежного товарища, человека мужественного, ответственного, верного присяге. Губернатор Александр Беглов отметил, что Евгений Михайлович посвятил себя благородному делу — защите людей. Его заслуги перед обществом отмечены высокими государственными наградами. <…> Наш город всегда будет помнить подполковника Евгения Захарова как пример высокого служения долгу, — говорится в обращении на сайте горадминистрации.

Также сообщается, что его семье — супруге и троим детям — помогут финансово и с решением вопросов по поводу улучшения жилищных условий.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео допроса 38-летнего водителя «Фиата», из-за которого утром, 9 ноября погиб подполковник СОБРа.