Фото: пациенты жалуются на состояние больницы в Шлиссельбурге

Жители Шлиссельбурга на кадрах поделились состоянием внутренних помещений медучреждения.
Фотографиями удручающего состояния больницы поделились в группе Gorod47.ru-Кировский р-н Ленинградская область вечером, 10 ноября.
Фото: Gorod47.ru-Кировский р-н Ленинградская область
Фото: Gorod47.ru-Кировский р-н Ленинградская область
Фото: Gorod47.ru-Кировский р-н Ленинградская область
Доброго дня! Больница в Шлиссельбурге! Разве можно так относиться к людям?? Я всё понимаю! Но это уже беспредел, я так думаю!, — эмоционально пишет местный житель.
В комментариях к публикации пользователи разделяют мнение автора снимков, подтвердив, что больнице уже давно необходим капитальный ремонт или новое здание.
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