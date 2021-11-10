Фото: пациенты жалуются на состояние больницы в Шлиссельбурге

Автор: Анастасия Щербакова
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Жители Шлиссельбурга на кадрах поделились состоянием внутренних помещений медучреждения. 

Фотографиями удручающего состояния больницы поделились в группе Gorod47.ru-Кировский р-н Ленинградская область вечером, 10 ноября.

Фото: пациенты жалуются на состояние больницы в Шлиссельбурге Шлиссельбург, Ленобласть, больницыФото: Gorod47.ru-Кировский р-н Ленинградская область
Фото: пациенты жалуются на состояние больницы в Шлиссельбурге Шлиссельбург, Ленобласть, больницыФото: Gorod47.ru-Кировский р-н Ленинградская область
Фото: пациенты жалуются на состояние больницы в Шлиссельбурге Шлиссельбург, Ленобласть, больницыФото: Gorod47.ru-Кировский р-н Ленинградская область

 

Доброго дня! Больница в Шлиссельбурге! Разве можно так относиться к людям?? Я всё понимаю! Но это уже беспредел, я так думаю!, — эмоционально пишет местный житель.

В комментариях к публикации пользователи разделяют мнение автора снимков, подтвердив, что больнице уже давно необходим капитальный ремонт или новое здание.

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