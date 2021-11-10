Видео: в Ижоре случайно затопили прогулочный теплоход

Прокуратура заинтересовалась инцидентом на реке Ижора, где на многотонный теплоход случайно сбросили другое судно.

Видео оказалось в распоряжении портала Известия. ЧП произошло в среду, 10 ноября.

Прогулочный теплоход случайно уронили и затопили в акватории Большой Ижоры, когда поднимали другое судно из воды. Информации о пострадавших до сих пор нет.

По последним данным Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в акватории реки Ижоры.