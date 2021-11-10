Видео: в Ижоре случайно затопили прогулочный теплоход

Автор: Анастасия Щербакова
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Прокуратура заинтересовалась инцидентом на реке Ижора, где на многотонный теплоход случайно сбросили другое судно.

Видео оказалось в распоряжении портала Известия. ЧП произошло в среду, 10 ноября.

Прогулочный теплоход случайно уронили и затопили в акватории Большой Ижоры, когда поднимали другое судно из воды. Информации о пострадавших до сих пор нет.

По последним данным Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в акватории реки Ижоры.

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10.11.2021 109
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