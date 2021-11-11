Тарифы на интернет и телевидение в России могут вырасти на 10%

В России цены на услуги связи, включая интернет и платное телевидение, могут вырасти в следующем году на 10%.

«В 2022 году практически все услуги связи в России (в первую очередь фиксированный доступ в интернет и платное ТВ) могут подорожать примерно на 10%», — сообщает газета «Известия» со ссылкой на подсчеты агентства Telecom Daily.

Причинами подорожания являются рост цен на оборудование, инфляция и изменения в законодательстве, в том числе обязывающие хранить интернет-трафик абонентов и предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.

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При этом уточняется, что тарифы на домашний интернет и телевидение будут расти медленнее, чем в предыдущие годы.