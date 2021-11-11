Подкаст PrimeStories от Сбера расскажет об истории банковского дела голосом Джой

К своему 180-летию Сбербанк в партнёрстве с Санкт-Петербургским государственным университетом создал образовательный подкаст «PrimeStories: от сберкассы к экосистеме». Восемь выпусков о развитии банковского дела от Петра I до наших дней можно прослушать на платформе СберЗвук.
Слушатели узнают, как работали первые банки, куда вкладывали средства инвесторы в 19 веке, каким был один из первых прототипов онлайн-банкинга, почему Кристофари – это человек и компьютер, а также много других интересных фактов.
Подкаст озвучила актриса Татьяна Ермилова, чьим голосом разговаривает виртуальный помощник семейства «Салют» Сбера Джой. Общая длительность всех выпусков – 20 минут. Контент подходит для любого возраста слушателей.
Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:
Подробнее об акциях можно узнать на официальном сайте Сбера.