Подкаст PrimeStories от Сбера расскажет об истории банковского дела голосом Джой

К своему 180-летию Сбербанк в партнёрстве с Санкт-Петербургским государственным университетом создал образовательный подкаст «PrimeStories: от сберкассы к экосистеме». Восемь выпусков о развитии банковского дела от Петра I до наших дней можно прослушать на платформе СберЗвук.

Слушатели узнают, как работали первые банки, куда вкладывали средства инвесторы в 19 веке, каким был один из первых прототипов онлайн-банкинга, почему Кристофари – это человек и компьютер, а также много других интересных фактов.

Подкаст озвучила актриса Татьяна Ермилова, чьим голосом разговаривает виртуальный помощник семейства «Салют» Сбера Джой. Общая длительность всех выпусков – 20 минут. Контент подходит для любого возраста слушателей.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

«12 ноября Сбербанк отмечает 180-летие. К этой дате банк совместно с компаниями экосистемы подготовил масштабную программу, частью которой стал и подкаст «PrimeStories». Кроме этого, наших частных и корпоративных клиентов ждут выгодные предложения по банковским и нефинансовым сервисам: скидки и бонусы во время масштабной акции «Зелёный день».

Подробнее об акциях можно узнать на официальном сайте Сбера.