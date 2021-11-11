Жители Ленобласти выступают за развитие в регионе киберспорта

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центром управления регионом Ленинградской области.

Почти половина жителей считают, что в Ленобласти следует развивать киберспорт. 49% участников онлайн-опроса также поддержали проведение кибертурниров в регионе.

27% придерживается мнения о том, что киберспорт и компьютерные игры – это баловство и ерунда, и что люди занимаются этим только от того, что им больше нечего делать. При этом каждый третий активный пользователь социальных сетей ответил, что играет в компьютерные игры регулярно.

Отметим, что недавно российская команда Team Spirit выиграла самый престижный турнир по Dota 2 The International 10. Такого не было еще никогда! В итоге ребята увезли домой Аегис и 18 млн долларов призовых.