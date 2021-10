20 лет назад Россия стала первой страной, которая официально признала киберспорт, но из-за низкого развития этой сферы на территории страны он был исключен из реестра. С 2016 года компьютерные соревнования возродили на государственном уровне. За несколько десятков лет российские киберспортсмены и люди, чья работа непосредственно связана с киберспортом, создали из хобби полноценную индустрию, где крутятся большие деньги. Как это произошло и какие специальности предлагает эта сфера, читайте в нашем материале.

Что такое киберспорт и как он появился?

Киберспорт — это индивидуальные или командные соревнования в компьютерных играх. Так как почти любой спорт предполагает зрелищность, а электронные соревнования за счет динамичности процессов и графики дают зрителю ее в полном объеме, он занял почетное место в спортивной нише. За годы существования появилось разветвление на кибердисциплины:

шутеры от первого лица — стрелялки, в которых игрок видит компьютерную реальность от своего лица, а не со стороны;

стратегии в реальном времени — игра, в которой нет определенного сценария ходов;

спортивные симуляторы;

автосимуляторы;

авиасимуляторы;

файтинги — игра, где происходит драка на арене;

командные ролевые игры с элементами тактико-стратегической игры.

Первой игрой, которая обеспечила все условия для состязания и имела сетевой режим, стала Doom 2 с командными схватками. Далее инициативу перехватила более продвинутая игра Quake, благодаря которой в США в 1997 году появилась первая лига компьютерных атлетов — CPL (Cyberathlete Professional League).

Как киберспорт развивался в России?

Россия стала первой, кто ввел компьютерный спорт как официальную спортивную дисциплину. Это произошло 25 июля 2001 года. За первые пять лет существования киберспорт в нашей стране не вышел на новый уровень. Небольшой охват и отсутствие зарегистрированного объединения киберспортсменов повлияло на исключение этого вида спорта из государственного реестра.

С каждым годом появлялось все больше компьютерных игр, которые привлекали российских игроков-любителей любого возраста. В 2015 году российский технологический предприниматель Антон Черепенников основал киберспортивный холдинг ESforce. Он стал крупнейшей организацией, занимающийся компьютерным спортом, не только в России, но и в СНГ и странах Восточной Европы. Развитие киберспорта на международной арене также способствовало тому, что в 2016 году Министерство Спорта России вновь внесло электронные соревнования в перечень официальных видов спорта РФ. Через год новый род состязаний перевели в раздел «виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне», что дало возможность проводить в стране чемпионаты. Кроме того, кибератлеты получили возможность иметь разряды и звания.

Сейчас наиболее популярны в киберспорте следующие игры: League of Legends, Counter-Strike, Dota 2, Fifa, Starcraft, Overwatch, Hearthstone, Call of Duty, World of Tanks, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Fortnite, APEX, World of Warcraft и Valorant.

Что представляет собой состав киберспортивной команды?

Разные дисциплины в киберспорте предполагают различное число игроков — от одного до 15 человек.

Оптимальный состав команды:

про-геймеры — игроки, которые за участие в соревнованиях по киберспорту получают зарплату и призовые. Каждый игрок имеет собственный рейтинг, состоящий из общей суммы всех выступлений;

капитан команды — лидер, который либо является наиболее опытным игроком, либо фигурой, способной повлиять на исход матчей;

тренер — специалист по определенной кибердисциплине, контролирующий тренировочный процесс команды;

менеджер — человек, представляющий интересы участников команды в социальной жизни и обеспечивающий почву для их полноценной деятельности.

Финансирование киберспорта в России

Основные денежные потоки на развитие киберспорта идут от рекламы. С каждым годом растет зрительская аудитория, что влияет на увеличение уникальных зрителей во время онлайн-трансляций. Появляются новые крупные спонсоры. Сейчас компьютерный спорт в России поддерживают ESforce Holding, мобильный оператор Yota, Mail.Ru Group, компания Black Monster, «Сити Мобил», «Билайн» и другие. При содействии государства и частных инвесторов строятся огромные киберарены, рассчитанные также и на международные соревнования.

Чем про-геймер отличается от игромана?

В России отношение жителей к компьютерному спорту довольно скептичное. Большинство считают, что это пустая трата времени. Это не совсем так. Как и любой другой спорт, киберспорт предполагает наличие определенных навыков и мышления, требуются систематические тренировки. Главное отличие кибератлета даже непрофессионального уровня от игромана в том, что второй уходит в компьютерную реальность с головой, пытаясь убежать от проблем. Киберспортсмен же заинтересован в процессе своего развития, но продолжает вести обычную жизнь: встречается с людьми, ходит в кино и театры, читает книги и занимается другими делами.

Как стать киберспортсменом?

Отличие киберспортсмена от игрока-любителя в наличие заработка. Любители играют для получения удовольствия, а для компьютерного атлета каждая игра — работа. Именно поэтому профессионалы тренируются от восьми до 15 часов в день, чтобы поддерживать себя в форме и удерживать позиции в общем рейтинге. Переход любителя в разряд профессиональных игроков проходит в несколько этапов.

Определение дисциплины, в которой любитель хочет играть. Лучше выбрать ту, где достижение успехов более вероятно, а не ту, которая нравится. Определение состава — начать индивидуальную карьеру или в составе команды. Если выбор пал на командные соревнования, то необходимо мониторить предложения на специальных игровых форумах. Даже при хороших навыках шанс, что возьмут в профессиональную команду, очень мал. При желании и уверенности в своих силах можно создать собственную команду. Не переставать совершенствоваться, оттачивать навыки и мастерство, реакцию и стратегическое мышление, если это подразумевает выбранная дисциплина. Принимать участье в онлайн-турнирах. Смотреть и анализировать матчи. Следить за последними новостями в сфере киберспорта.

Отметим, что путь киберспортсмена сложный и занимает время. В популярных играх большая конкуренция. Наилучший возраст для профессиональной деятельности — от 18 до 29 лет.

Другие специальности в киберспорте

Кроме игроков, которыми можно стать только после упорных тренировок и прокачки навыков, есть и другие специальности, связанные с компьютерным спортом. Сюда входят:

менеджер киберспортивного клуба — занимается отбором игроков, привлечением спонсоров, организацией комфортного пребывания игроков на территории клуба и при участии в соревнованиях — бронированием билетов для переезда на место соревнований и другое;

комментатор — ведущий, который проговаривает все происходящее в процессе соревнований;

геймдизайнер — специалист, который занимается проработкой структуры игры и ее концепцией: какая будет видеоигра, где развернется действие, главные герои, их цели и окружение;

сценарист — специалист, который придумывает историю, характеры персонажей, описание ланшафтов и предметов;

2D и 3D художник — специалист, который переносит на экран образы, придуманные сценаристами и геймдизайнерами;

стример — ведущий прямых эфиров видеоигр;

психолог — специалист, помогающий игрокам справиться с выгоранием или депрессией, и настраивающий коллектив на победу.

Где в Петербурге получить киберспортивное образование?

Даже если вы не живете в Петербурге, то есть возможность поступить на дистанционное обучение в университет Синергия на факультет игровой индустрии и киберспорта.

В магистратуре Института физической культуры, спорта и туризма Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) есть курсы «Основы тренировочного процесса киберспортсменов».

На магистратуре факультета цифровых трансформаций Университета ИТМО действует программа «Технологии разработки компьютерных игр», на которой идет обучение по двум направлениям — «Проектирование видеоигр» и «Внутриигровые технологии».

Обучение специальностям в области компьютерного спорта также есть в университете Лесгафта.

Для детей в Северной столице действует киберспортивная школа на базе Союза «КИБЕРИКОН», а также академия киберспорта CyberBonch и школа киберспорта, где обучают граждан от семи до 22 лет.