Ветврачи разложили по всей Ленобласти более 800 тысяч доз вакцины от бешенства

Специалисты ветслужбы разложили более 800 тысяч приманок для животных с антирабической вакциной. Всего таких лекарственных брикетов за год было раскидано около 1 млн.

Об этом рассказали в Управлении ветеринарии 47-го региона 11 ноября, в четверг.

В общей сложности в этом году было разложено более миллиона лекарственных брикетов. Для этого использовалась специальный техника, в том числе квадроциклы, болотоходы, шерпы, беспилотник Агрофлай VAC-1 и малая авиация.

Для всех видов животных, в частности, для вакцинированных против бешенства, вакцина безопасна и безвредна. Она помещается внутрь брикета-приманки из съедобных для плотоядных продуктов с добавлением маркера поедаемости – антибиотика тетрациклинового ряда.