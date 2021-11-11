Ветврачи разложили по всей Ленобласти более 800 тысяч доз вакцины от бешенства

Специалисты ветслужбы разложили более 800 тысяч приманок для животных с антирабической вакциной. Всего таких лекарственных брикетов за год было раскидано около 1 млн.
Об этом рассказали в Управлении ветеринарии 47-го региона 11 ноября, в четверг.
В общей сложности в этом году было разложено более миллиона лекарственных брикетов. Для этого использовалась специальный техника, в том числе квадроциклы, болотоходы, шерпы, беспилотник Агрофлай VAC-1 и малая авиация.
Для всех видов животных, в частности, для вакцинированных против бешенства, вакцина безопасна и безвредна. Она помещается внутрь брикета-приманки из съедобных для плотоядных продуктов с добавлением маркера поедаемости – антибиотика тетрациклинового ряда.
Каждый год регион подтверждает статус благополучия по бешенству. Для мониторинговых исследований специалисты проверяют 300 проб головного мозга животных для исключения инфекции и 100 проб на поедаемость лекарства, передает Online47.