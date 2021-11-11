Брат Хабиба Нурмагомедова задержан в Москве по подозрению в наезде на полицейского

Двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усман задержан в Москве по подозрению в наезде на сотрудника полиции, сообщает Telegram-канал Baza.
Как стало известно, утром, 11 ноября спортсмен вместе с товарищем должны были вылетать из Махачкалы в Москву, но при въезде в аэропорт их машина наехала на полицейского, стоявшего на КПП. Несмотря на инцидент боец продолжил маршрут и улетел с другом в Москву. По прибытию в столицу спортсмен был задержан в аэропорту.
Усман Нурмагомедов является бойцом промоушена Bellator. В профессиональной карьере он провел 14 поединков, в которых одержал 14 побед.
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