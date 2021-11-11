Иномарку, мешавшую дорожному ремонту в Петербурге, «перепарковали» оригинальным способом — видео

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

На улице Пионерстроя в Петербурге ремонту дороги мешала припаркованная «Ауди». Дорожники решили проблему по-своему — прикрепили к бобкэту и увезли. 

Видеокадрами поделился портал Мегаполис в четверг, 11 ноября. По словам автора видео, за несколько дней до начала дорожного ремонта по району развесели объявления с просьбой не парковаться во дворе на время работ.

Но, во-первых, внутриквартальный проезд между улицами Чекистов и Пионерстроя местные жители не воспринимают как двор. А, во-вторых, на календаре уже 11-е. В любом случае логичнее было бы вывозить машины при помощи эвакуатора, а не бобкэта, — комментирует ситуацию на видео очевидец.

На звуки сработавшей сигнализации машины прибежала ее хозяйка. После недолгой беседы с дорожниками девушка уехала.

Вам будет интересно
Иномарку, мешавшую дорожному ремонту в Петербурге, "перепарковали" оригинальным способом - видео Петербург, ДТП, Дорожный ремонт, веселые ситуации на дороге
Видео: машина сбила ребенка на самокате и протащила несколько метров по асфальту в Петербурге
На улице Кораблестроителей в Петербурге мальчик попал под колеса автомобиля, пересекая дорогу на самокате. По счастливой случайности, трагедии удалось избежать.   ДТП...
11.11.2021 75
Автор