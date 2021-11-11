«Не ведают, что творят»: глава Общественной палаты Ленобласти снова высказался об «антипрививочниках»

Глава Общественной палаты Ленобласти поделил «антипрививочников» на три группы, изучив их поведение в социальных сетях.

Как стало известно 47news, Юрий Трусов на следующей неделе планирует опубликовать новое обращение по поводу необходимости вакцинации. Такое решение глава Общественной палаты Ленобласти принял после того, как прочел три сотни комментариев под предыдущим обращением на аналогичную тему. Изучив их, он поделил «антипрививочников» на три группы.

Первая — «Не ведают, что творят», вторая — «Баба Яга против» — те, кто всегда стоят в оппозиции, третьи — актив антипрививочников. Последние сознательно действуют во вред народу и государству. Пропагандировать то, что вызовет уменьшение численности народа, это похоже на терроризм, — рассказал Трусов.

Также Юрий Трусов в интервью вернулся к теме, о которой говорил ранее — это отказывать в бесплатном лечении и захоронении тем, кто не сделал вакцину.

«Это одно из предложений, которое, по сути, идет в ответ на те действия, которые предпринимают антипрививочники. Они почему смелые такие. Ведь знают, что к ним никто не будет применять меры, потому что у нас законодательство такое, что не прижмешь. Хотя, если взяться, то можно привлечь их за клевету, ложь, дезинформацию. Они совершенно не боятся, потому что они знают, что если они заболеют, то их будут лечить — наши больницы, наши врачи, которых они поносят в своих постах. Тогда возникает вопрос, если они делают то, что они делают, то почему государство должно их лечить бесплатно? Пусть платят деньги за это и все. Но я имею в виду только тех, кто не привился и заболел ковидом», — добавил общественник.

На вопрос журналиста 47news о налогах, которые платят граждане и которые идут, в том числе, на здравоохранение, глава палаты ответил довольно уклончиво:

Я не собираюсь вступать с ними в полемику. Они препятствуют тому, чтобы ситуация с коронавирусом переломилась. Почему же тогда с ними поступать нужно как с сознательными гражданами?, — заключил Юрий Трусов.