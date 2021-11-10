Общественная палата Ленобласти работает над наказанием для «антипрививочников»

Главе Общественной палаты 47-го региона понравилось одно из предложений граждан возложить траты на лечение непривитых на них самих. Тоже касается и похорон «антипрививочников».
На публичном слушании бюджета Ленинградской области глава Общественной палаты региона Юрий Трусов высказался о тех, кто призывает не вакцинироваться от Covid-19, передает 47news.
Так, Трусов указал на прямую связь между отказом от вакцинации и нагрузкой на бюджет области, поскольку лечение заболевших является довольно дорогостоящим. Позже глава палаты в своем выступлении заявил, что рассмотрел комментарии к своему недавнему обращению граждан «по поводу необходимости прививаться и дать отпор провокаторам, которые против прививок».
Таких обращений было порядка двух сотен, но особенно понравились ему три предложения. Одно из них звучит, примерно, следующим образом:
Тем временем, в Петербурге вакцинация от коронавируса стала обязательной для лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и некоторых других категорий граждан.