Общественная палата Ленобласти работает над наказанием для «антипрививочников»

Главе Общественной палаты 47-го региона понравилось одно из предложений граждан возложить траты на лечение непривитых на них самих. Тоже касается и похорон «антипрививочников».

На публичном слушании бюджета Ленинградской области глава Общественной палаты региона Юрий Трусов высказался о тех, кто призывает не вакцинироваться от Covid-19, передает 47news.

Так, Трусов указал на прямую связь между отказом от вакцинации и нагрузкой на бюджет области, поскольку лечение заболевших является довольно дорогостоящим. Позже глава палаты в своем выступлении заявил, что рассмотрел комментарии к своему недавнему обращению граждан «по поводу необходимости прививаться и дать отпор провокаторам, которые против прививок».

Таких обращений было порядка двух сотен, но особенно понравились ему три предложения. Одно из них звучит, примерно, следующим образом:

Одна из написавших отзыв сказала, что вообще пора всех тех, кто не привился, лечить за их счет. Второй добавил – тех, кто заразится, тоже лечить за их счет. И хоронить за их счёт. Хорошая тема. Мы над ней сейчас думаем. Может быть, Общественная палата сейчас выступит с таким предложением», — рассказал Юрий Трусов.

Тем временем, в Петербурге вакцинация от коронавируса стала обязательной для лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и некоторых других категорий граждан.