Новая функция позволит владельцам iPhone передать личные данные после своей смерти родственникам

Компания Apple в новой версии iOS позволит близким пользователя получить доступ к его личным данным в случае смерти.

Об этом сообщает портал The Verge. По данным источника, новая функция «Digital Legacy» даст право пользователю назначить до пяти человек, которые после его смерти получат доступ к аккаунту iCloud.

Новшество будет доступно для пользователей, которые обновят iOS своих мобильных гаджетов до версии 15.2, которая сейчас находится в стадии бета-теста. Для назначения тех, кто получит доступ к личным данным владельца гаджета после смерти, пользователю будет достаточно зайти в настройки и указать соответствующих людей из списка контактов.

Вместе с тем, Известия пишут, что после ухода из жизни пользователя Apple все равно будет требовать от указанных близких предъявить свидетельство о смерти, однако в целом процесс сильно упростится, так как в настоящее время доступ к личной информации умершего можно получить только по предписанию суда, заключили в издании.