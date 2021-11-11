Две женщины попали под колеса «Газели» в Мурино — видео

Две женщины пострадали в результате ДТП на улице Шувалова в Мурино. Видео с места происшествия прислал очевидец.

В городе Мурино на улице Шувалова сбили двух женщин. Выбежали между машин прямо под Газельку. Водитель бегал в шоке. Прибывшие скорые проводили реанимационные действия, — пишет очевидец.



Состояние пострадавших пока неизвестно. В обстоятельствах аварии уже разбираются профильные службы.