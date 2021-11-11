Две женщины попали под колеса «Газели» в Мурино — видео

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Две женщины пострадали в результате ДТП на улице Шувалова в Мурино. Видео с места происшествия прислал очевидец.

В городе Мурино на улице Шувалова сбили двух женщин. Выбежали между машин прямо под Газельку. Водитель бегал в шоке. Прибывшие скорые проводили реанимационные действия, — пишет очевидец.


Состояние пострадавших пока неизвестно. В обстоятельствах аварии уже разбираются профильные службы.

Вам будет интересно
Две женщины попали под колеса "Газели" в Мурино - видео сбил людей, Мурино, Ленобласть, ДТП, авария
Видео: массовая авария из пяти автомобилей произошла под Всеволожском
Порядка 5 автомобилей собрало ДТП в Ленинградской области вечером, 11 ноября. Одна из машин вылетела в кювет. Очевидец прислала кадры с...
11.11.2021 59
Автор