В Горбунках молодая мать воспитывает четырех детей в антисанитарных условиях

В Ленобласти по сообщению из СМИ о том, что малолетние дети проживают в небезопасных условиях, возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе следкома Ленобласти уточнили, что передача вышла на одном из федеральных каналов. Сообщалось, что в муниципальной квартире в Горбунках Ломоносовского района проживает 10 человек в антисанитарных условиях, в числе которых пятеро малолетних детей. Следователи выехали на место происшествия.

Установлено, что 22-летняя мать четырех малолетних детей, возраст которых 7, 5, 2 лет и 11 месяцев, неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию своих детей. Женщина не оформила двоим детям свидетельство о рождении, а также пособия. Она нигде не работает и злоупотребляет алкоголем.

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Кроме того, старший сын не был принят на обучение в школу, а двое других не посещают детский сад.

Ход расследования взял на контроль руководитель следственного управления.