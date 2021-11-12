СМИ: данные 500 тысяч покупателей фальшивых справок о вакцинации выставили на продажу

В даркнете выставлены на продажу данные россиян, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР, сообщает газета «Коммерсант«.

В настоящее время можно приобрести информацию о более чем 500 тысячах человек, пока только из Москвы и Московской области. Это их паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информация о дате получения «сертификата». Как рассказал изданию один из продавцов, база стоит $120.

Гражданам, информация о которых оказалась в этой базе, может грозить уголовная ответственность. Наказание ждет и тех, кто продает сведения о россиянах.

Ранее мы сообщали, что проверить подлинность сертификата вакцинированного или переболевшего можно в приложении «Госуслуги Стопкоронавирус» от Минцифры России.