Власти придумали, как сдержать рост цен на продукты из «борщевого набора»

Минсельхоз предложил ряд мер для сдерживания цен на продукты, которые входят в «борщовый набор».

В ведомстве намерены бороться с подорожанием продуктов из «борщевого набора» с помощью увеличения площадей для выращивания картофеля, капусты, лука, свеклы и моркови, а также увеличить мощности овощных баз. Об этом сообщает газета «Известия». Они оценили дефицит мощностей по хранению в 1 млн т.

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Исходя из документа, подготовленного министерством, до 2025 года планируется нарастить посевные площади под овощи из «борщевого набора» на 14% к уровню 2020-го — до 108,3 гектара. Также будут построены новые овощехранилища, которые позволят дополнительно размещать 313,9 тысячи тонн продукции.

Ранее в Минсельхозе допустили подорожание молочных продуктов в России с декабря.