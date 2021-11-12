Минздрав: У заболевших COVID-19 женщин увеличивается частота прерывания беременности

У болеющих ковидом женщин повышается частота прерываний беременности. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Роман Шмаков.
— Вместе с тем доказано, что у заболевших коронавирусом женщин растет частота прерываний беременности, — приводят в РИА Новости его слова.
Роман Шмаков также отметил, что COVID-19 может спровоцировать задержку развития плода и навредить здоровью новорожденного.
Медик сообщил, что коронавирусная инфекция также способна нанести существенный вред здоровью малыша, особенно если он появится на свет раньше срока. Специалист также рассказал, что антитела вакцинированной женщины передаются ребенку, вследствие чего младенец получает защиту во время лактации.
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10.11.2021 168