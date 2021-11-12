С 2022 года каждому россиянину могут начать выплачивать по 10 000 рублей ежемесячно

Депутаты из фракции «Справедливая Россия» выступили с предложением ввести новую выплату для россиян.

Выяснилось, что в ближайшее время Госдума начнет рассматривать законопроект, который был предложен депутатами «Справедливой России». Политики считают, что ежемесячной выплаты в 10 тысяч рублей каждому гражданину страны будет достаточно, чтобы сократить уровень бедности, пишет «Царьград».

— Все расчеты – откуда взять средства – произведены. Убежден, что в процессе обсуждения в Думе федерального бюджета на 2022 год у нас будет возможность принять нужное решение и начать выплаты с 1 января, – комментирует лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Эксперты считают, что подобные выплаты могут негативно отразиться на государственном бюджете, поэтому существует вероятность, что данный законопроект будет отклонен. Специалисты также отмечают, что ежемесячная выплата может повлиять на работоспособность граждан.