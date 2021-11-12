Видео: берег реки Каменка под Петербургом оказался забетонированным

Очевидец поделился последствиями работы завода в Приморском районе города. Как отметил автор ролика, дно и берег реки буквально забетонированы.

Видео неравнодушный местный житель записал в пятницу, 12 ноября. Как поделился мужчина, бетон стекает в реку с местного завода, который расположен рядом с ЖК «Чистое небо».

Куда писать и как бороться — уже не понятно. У речки уже бетонные берега и дно, — возмущается автор видео.