Путин пригласил школьника из Америки поработать в России

Во время международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных в Москве Путин пригласил американского школьника, интересующегося робототехникой, на работу в РФ и поделился мнением о перспективах использования роботов.

Об этом в пятницу, 21 ноября сообщает ТАСС. На масштабном мероприятии к главе государства обратился молодой человек по имени Акшан, который у себя на родине изучает русский язык. Он поинтересовался у президента, что он думает насчет замены тяжелого труда роботами и какие последствия несет роботизация.

Соединенные Штаты [Америки] являются одними из лидеров применения высоких технологий, это очевидная вещь, и у вас наверняка будет возможность применить свои знания, — ответил Путин американскому школьнику.

Однако, по мнению президента, при обсуждении развития робототехники «дело не только в том, чтобы заменять людей при производстве каких-то грязных, тяжелых или вредных работ».

Хотя, конечно, это очень важно, и по этому пути, безусловно, нужно идти, особенно на вредных производствах, — резюмировал Путин.

По его мнению, если молодой человек из США выбирает для себя профессию, связанную с робототехникой, то «этому можно только порадоваться».