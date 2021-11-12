Путин пригласил школьника из Америки поработать в России

Во время международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных в Москве Путин пригласил американского школьника, интересующегося робототехникой, на работу в РФ и поделился мнением о перспективах использования роботов.
Об этом в пятницу, 21 ноября сообщает ТАСС. На масштабном мероприятии к главе государства обратился молодой человек по имени Акшан, который у себя на родине изучает русский язык. Он поинтересовался у президента, что он думает насчет замены тяжелого труда роботами и какие последствия несет роботизация.
Однако, по мнению президента, при обсуждении развития робототехники «дело не только в том, чтобы заменять людей при производстве каких-то грязных, тяжелых или вредных работ».
По его мнению, если молодой человек из США выбирает для себя профессию, связанную с робототехникой, то «этому можно только порадоваться».