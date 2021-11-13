Власти Санкт-Петербурга надеются, что ограничения по COVID-19 не придется ужесточать

Для этого необходимо, чтобы горожане привились от коронавируса до 1 декабря и начала работать система QR-кодов.

Первый заместитель председателя комитета по промышленной политике Санкт-Петербурга Александр Ситов заявил, что к Новому году не придется вводить дополнительных ограничений, если большое количество граждан вакцинируются к 1 декабря и будет работать система QR-кодов. Об этом он сообщил в прямом эфире губернатора города Александра Беглова на его странице «ВКонтакте».

По его словам, если к этому времени выработается достаточный коллективный иммунитет, общественные места, вход в которые будет осуществляться по QR-кодам, станут безопасными.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел ограничения на работу общепита и других предприятий после периода нерабочих дней — с 8 ноября. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городского правительства.

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Кроме того, после указанного времени будет запрещено проведение физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий. При этом они должны будут соблюдать требования по ограничению участников.