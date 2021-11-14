«Мамино» ток-шоу напомнило о безопасности детей на дорогах

В сети появился новый выпуск онлайн-проекта «Мамины практики», который посвящен детской безопасности на дорогах.

Эксперты и просто мамы затронули вопросы безопасной перевозки детей в автомобиле, правил перехода дороги и обсудили, как учить этому детей, поделились в пресс-службе Правительства Ленобласти.

По статистике, более половины ДТП происходит с участием детей-пассажиров, есть и смертельные аварии. При этом в каждом седьмом ДТП дети перевозились с нарушениями. Цифры говорят о том, что правила перевозки детей в автомобилях – действительно важны, — подчеркнула Екатерина Новоселова.

Представитель ГИБДД дала практические советы по выбору автокресел, расположению ремня, рассказала, с какого возраста ребенок может самостоятельно переходить дорогу и как безопасно это сделать.