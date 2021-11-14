Новые камеры в Старой Ладоге посчитали количество туристов, посещающих «древнюю столицу Северной Руси»

В Старой Ладоге запустили систему интеллектуального уличного видеонаблюдения, которая не только следит за общественным порядком, но и помогает фиксировать туристический трафик.

Об этом сообщает пресс-служба Правительства Ленобласти в субботу, 14 ноября.

На главной улице и въезде в село установлены 11 «умных» камер. Также организован канал передачи данных в «Региональный мониторинговый центр», расположенный в Кировске и управляющий единой системой интеллектуального видеонаблюдения Ленинградской области.

Камеры позволяют организовать контроль общественной безопасности жителей и гостей Старой Ладоги. Так, по данным системы, ежегодно одно из древнейших поселений Руси посещают около 130 тысяч туристов.

В региональную систему видеонаблюдения уже объединены более 1000 камер. Благодаря участию «Ростелекома» в данном проекте, 11 видеокамер, соответствующих установленному комитетом стандарту, появились и в Старой Ладоге, — рассказал председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.