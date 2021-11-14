Отец с сыном организовали под Выборгом крупное производство и сбыт наркотиков

Мини-плантацию из 44 кустов дурман-травы, а также четыре килограмма наркотиков нашли у двух родственников в Выборгском районе.

Как рассказали 47news, в одном из домов в посёлке Толоконниково полицейские задержали 31-летнего мужчину, а после и его 49-летнего отца. Отца с сыном подозревают в незаконном производстве, хранении и сбыте наркотиков в серьезных масштабов.

В доме сына правоохранители нашли порядка 20 пакетиков с растительным наркотиком массой под десять килограммов. У отца обнаружили мини-плантация из 44 кустов запрещенной травы и более четырёх килограммов наркотика.