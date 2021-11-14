Многодетного мужчину из Сланцев жена обвинила в растлении дочерей

В Сланцах полиция задержала мужчину, которого супруга подозревает в разврате над собственными детьми.

Об этом стало известно в минувшие сутки, 13 ноября. Как передает портал Мегалополис, о данной семье хорошо известно в городе и она была на хорошем счету, правда, но недавнего времени. Семейная пара воспитывают десятерых детей, половина из которых – приемные. И об этом часто писали местные газеты и снимали телерепортажи.

Фото: Мегаполис Фото: Мегаполис

Но отношения между супругами дали трещину. С начала ноября пара не живет вместе. А 11 ноября женщина сообщила в полицию о том, что в неустановленный период времени до октября 2021 года ее муж совершал развратные действия в отношении их общей 17-летней дочери, а также в отношении приемной 6-летней девочки.

Главу семейства задержали 12 ноября и почти сразу было возбуждено уголовное дело по части 1-й статьи 135-й УК РФ (развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста).

Как пишет Мегаполис, у обвиненного в разврате мужчины есть три аккаунта «ВКонтакте». В одном, основном – 8 тысяч друзей, множество альбомов со счастливыми семейными фотографиями, посты, посвященные успехам по работе (герой публикации занимает руководящий пост в компании-операторе связи). Есть даже фото, на котором мужчина с наградой на груди стоит рядом с губернатором Бегловым.