В миграционном кризисе на польской границе обвинили Россию

Глава МИД Великобритании считает Россию ответственной за миграционный кризис на белорусско-польской границе. По ее мнению, Москва должна оказать влияние на Белоруссию.

Об этом в воскресенье, 14 ноября пишет Коммерсантъ.

The Sunday Telegraph. Россия явно несет здесь ответственность. Она должна оказать давление на власти Белоруссии, чтобы положить конец кризису и начать диалог,— написала глава МИД Великобритании Элизабет Трасс в статье для

По мнению Трасс, «режим Лукашенко» использует мигрантов «как пешки в попытке создать нестабильность и цепляться за власть, не обращая внимания на гуманитарные последствия». Также глава иностранного ведомства заявила, что британская армия будет помогать Польше укреплять границу.

Ситуация на белорусско-польской границе продолжает оставаться напряженной. Ранее мы сообщали, что около 50 мигрантов прорвались на территорию Польши из Белоруссии.