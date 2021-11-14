Доктор Мясников дал неожиданный совет непривитым от коронавируса

Доктор Мясников призвал непривитых от COVID-19 «включить мозг и не слушать идиотов».

Телеведущий и врач Александр Мясников назвал боязнь перед вакцинацией от Covid-19 нелогичным и призвал «не слушать идиотов», передают РИА Новости.

Вечерней Москвой. Как можно бояться прививаться, ведь это же нелогично! — заявил Мясников в беседе с

Врач сравнил вакцинацию с ремнем безопасности в автомобиле, уточнив, что никто не боится пристегиваться.

У меня только один совет тем, кто боится: включить мозг, не слушать идиотов, антипрививочников, провокаторов и истериков, — заключил Мясников.

Тем временем, в Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 403 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 14 ноября.