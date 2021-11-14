Коронавирус выявили еще у 403 жителей Ленобласти — данные на 14 ноября

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 403 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 14 ноября.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+7), Пикалёво (+5), Ефимовский (+4), Дыми (+1), Большой Двор (+3), Совхозный (+1).

Волосовский район: Волосово (+1), Кикерино (+2), Курковицы (+2), Извара (+1), Терпилицы (+1), Беседа (+1), Клопицы (+1), Смердовицы (+1), Волна (+1), Рабитицы (+3).

Волховский район: Волхов (+13), Кисельня (+1), Мякинкино (+1).

Всеволожский район: Мурино (+28), Всеволожск (+9), Кудрово (+13), Янино-1 (+3), Новое Девяткино (+2), Щеглово (+1), Сертолово (+6), Кузьмоловский (+3), Старая (+5), Вартемяги (+1), Токсово (+1), Бугры (+6), Агалатово (+2), им. Свердлова (+2), Дубровка (+2), Аро (+1), Верхние Осельки (+1), Мистолово (+1), Стеклянный (+2), Кальтино (+2), Порошкино (+1), Кавголово (+1), Колбино (+1), Белоостровская жемчужина (+1), Лесколово (+1).

Выборгский район: Выборг (+20), Перово (+1), Победа (+1), Первомайское (+2), Советский (+1), Селезнево (+1), Светогорск (+3), Поляны (+1), Каменка (+1), Черкасово (+3), Ленинское (+1), Лесогорский (+2), Вещево (+1), Пушное (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+21), Тайцы (+1), Рождествено (+1), Виркино (+1), Сиверский (+7), Малое Верево (+1), Терволово (+1), Коммунар (+3), Белогорка (+1), Шпаньково (+1), Новый Свет (+2), Дружная Горка (+2), Семрино (+1), Мины (+1), Кобринское (+1), Пудость (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+10), Большая Пустомержа (+1).

Киришский район: Могилево (+1), Кириши (+16), Будогощь (+2).

Кировский район: Кировск (+4), Шлиссельбург (+1), Синявино (+1), Деревня Львовские Лужки (+1), Новый Быт (+1), Дозовец (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+13), Алеховщина (+2).

Ломоносовский район: Новоселье (+1), Русско-Высоцкое (+1), Аннино (+1), Оржицы (+1), Келози (+1), Виллози (+2), Лебяжье (+1), Разбегаево (+1), Ретселя (+1), Коваши (+1).

Лужский район: Луга (+4), Заклинье (+1), Оредеж (+1), Жельцы (+3), Межозёрный (+1), Дом отдыха «Живой ручей» (+1), Городок (+1), Мшинская (+1).

Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+5), Вознесенье (+1), Важины (+2).

Приозерский район: Приозерск (+3), Сосново (+2), Снегиревка (+1), Громово (+1), Кузнечное (+1), Мичуринское (+1), Раздолье (+2), Тракторное (+1), Силино (+1), Запорожское (+2).

Сланцевский район: Сланцы (+13).

Тихвинский район: Тихвин (+21), Бор (+1), Мелегежская Горка (+1), Горка (+1).

Тосненский район: Тосно (+7), Тельмана (+3), Никольское (+6), Ульяновка (+3), Федоровское (+2), Форносово (+2), Любань (+2), Ушаки (+2), Красный Бор (+1), Бабино (+1), Строение (+1), СНТ Ижора (+1).

Тем временем, в Ленобласти введены новые коронавирусные ограничения, а в Петербурге вакцинация для людей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания стала обязательной.