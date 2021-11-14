Двое воришек пробрались ночью в мебельный магазин в Лодейном Поле. Их планам помешали росгвардейцы

В минувшие сутки два человека проникли в мебельный магазин в Лодейнопольском районе и попытались вынести выручку. На сработавшую сигнализацию прибыла полиция.

Об этом рассказал портал 47channel со ссылкой на пресс-службу ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО».

Фото: ФГКУ "УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО Фото: ФГКУ "УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО

В центр оперативного управления поступило сообщение о срабатывании сигнализации в мебельном магазине в Лодейном Поле. Росгвардейцы прибыли к месту преступления и обнаружили следы взлома и проникновения в магазин. Злоумышленники в этот момент находились еще в торговой точке.

Правоохранители блокировали пути отхода грабителей, а после прибытия на место владельца магазина, начали осмотр помещения, где обнаружили двоих неизвестных. Они пытались скрыться с выручкой магазина. Задержанных передали сотрудникам территориального отдела полиции.