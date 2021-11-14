Путин поздравил победивших в «Большой перемене» ленинградских школьников

Стали известны имена победителей всероссийского конкурса школьников «Большая перемена». Среди них оказались четверо школьников из Ленобласти.

Финалистов и победителей поздравил президент России Владимир Путин:

Вы ярко проявили себя, свои способности, лучшие личностные качества, блестяще справились со всеми заданиями. Молодцы! Конечно, поздравляю всех финалистов: вы также добились отличных результатов. Многим из вас совсем чуть-чуть не хватило до победы, но тем интереснее будет бороться за неё в следующем году, — поддержал участников глава государства.

Победителями от Ленинградской области в 2021 году стали одиннадцатиклассники Олег Муратов из Выборгской школы №14, Диана Ушакова из Кудровского центра образования №1 и Данил Петров из школы №4 Тихвинского района, а также девятиклассник Артем Сергеев из Гатчинского лицея №3 им. Героя Советского союза А.И. Перегудов, сообщает пресс-служба Правительства Ленобласти.

Вы достойно прошли путь к вершине, и не сомневаюсь, что каждый из вас смог убедиться: «Большая перемена» – гораздо больше, чем просто конкурс: это дружная команда, которая объединяет сотни тысяч молодых людей по всей стране, настоящее сообщество единомышленников, где ценят каждого, помогают поверить в себя, свои силы, найти собственный путь в жизни, — поздравил президент.

Одиннадцатиклассники по условиям конкурса получают по 1 млн рублей, а девятиклассники — по 200 тысяч. Ребята смогут потратить средства на дополнительное образование, приобретение компьютерной и иной техники, помогающей в обучении. Одиннадцатиклассники могут направить выигрыш на обучение в вузе, а при поступлении на бюджет — на ипотеку или бизнес-стартап. Кроме того, педагоги, подготовившие победителей «Большой перемены», получат премии в размере 150 тысяч рублей.