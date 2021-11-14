Путин поздравил победивших в «Большой перемене» ленинградских школьников

Стали известны имена победителей всероссийского конкурса школьников «Большая перемена». Среди них оказались четверо школьников из Ленобласти.
Финалистов и победителей поздравил президент России Владимир Путин:
Победителями от Ленинградской области в 2021 году стали одиннадцатиклассники Олег Муратов из Выборгской школы №14, Диана Ушакова из Кудровского центра образования №1 и Данил Петров из школы №4 Тихвинского района, а также девятиклассник Артем Сергеев из Гатчинского лицея №3 им. Героя Советского союза А.И. Перегудов, сообщает пресс-служба Правительства Ленобласти.
Одиннадцатиклассники по условиям конкурса получают по 1 млн рублей, а девятиклассники — по 200 тысяч. Ребята смогут потратить средства на дополнительное образование, приобретение компьютерной и иной техники, помогающей в обучении. Одиннадцатиклассники могут направить выигрыш на обучение в вузе, а при поступлении на бюджет — на ипотеку или бизнес-стартап. Кроме того, педагоги, подготовившие победителей «Большой перемены», получат премии в размере 150 тысяч рублей.