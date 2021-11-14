Суд не стал арестовывать многодетного отца из Сланцев, обвиняемого в изнасиловании дочерей

Как сам заявил подозреваемый, супруга его оклеветала.

Суд отказал следствию в аресте жителя Сланцев, которого подозревают в изнасиловании 17-летней родной дочери и приёмной 7-летней. Об этом стало известно в воскресенье, 14 ноября от пресс-службы прокуратуры Ленинградской области.

На суде мужчина заявил, что супруга его оговорила специально. Не так давно они поругались и с начала ноября вместе не живут. Сланцевский городской суд вынес меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Напомним, о резонансном случае мы писали ранее. Полиция задержала в Сланцах мужчину, подозреваемого в растлении дочерей.