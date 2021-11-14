Под фуру на трассе в Приозерском районе влетела легковушка с беременной девушкой

Серьезное ДТП произошло на 101-м км трассы «Сортавала». Два человека, среди которых беременная девушка, были госпитализированы.

Информацию об аварии распространяют в соцсетях. По данным пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 11:50 на 100-м километре автодороги «Сортавала», столкнулись грузовой и легковой автомобили. В легковушке пострадали двое.

Фото: группа в ВК "ДТП и ЧП/Санкт-Петербург" Фото: группа в ВК "ДТП и ЧП/Санкт-Петербург"

Более показательные кадры последствия с места происшествий публикует паблик СОСНОВО LIVE. Также отмечается, что пострадавшая девушка на 8 месяце беременности. У ее мужа диагностирован перелом ребер. Состояние обоих пока неизвестно.



