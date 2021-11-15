В «Ритуале» назвали похоронные пики из-за пандемии коронавируса

Глава крупнейшей похоронной службы Артём Екимов рассказал, что количество захоронений в Москве выросло на 25-30%.
— Этот рост носит характер скачкообразный и связан с так называемыми волнами пандемии. Увеличиваются, естественно, объёмы нашей работы, — сообщил Екимов в интервью РБК.
По его словам, в Москве на пике первой волны в 2020 году ежедневно хоронили до 600 умерших. Для сравнения, до пандемии это число составляло 300. Также руководитель организации отметил, что основная нагрузка легла на крематории.
Столичное ГБУ «Ритуал» — главный оператор похорон и московских кладбищ.
Вам будет интересно
Доктор Мясников призвал непривитых от COVID-19 "включить мозг и не слушать идиотов". Телеведущий и врач Александр Мясников назвал боязнь перед вакцинацией...
14.11.2021 141