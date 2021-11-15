Австрия ввела локдаун для непривитых от коронавируса

Австрия из-за сложной ситуации с коронавирусом с 15 ноября локдаун для жителей, которые не вакцинировались или не переболели COVID-19, об этом в воскресенье заявил канцлер Александер Шалленберг.

Непривитые смогут выходить из дома только в магазин, аптеку, на помощь нуждающимся, на работу и прогулку. Ранее, с 8 ноября, непривитых ограничили в посещении общепита, салонов красоты, массажа, фитнес-центров, кино, театров. Посещать эти общественные заведения могут только привитые или переболевшие.

— Нас настигла в полную силу четвертая волна. Мы сегодня решили, что с завтрашнего дня, с понедельника, в Австрии будет действовать локдаун для непривитых. Это значит — ограничение на выход из дома для людей старше 12 лет. Жилые помещения можно будет покидать только в исключительных случаях, — отметил Шалленберг.

Также невакцинированные не смогут ходить в магазины одежды, мебели, спортивные магазины.

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Сейчас в Австрии распространяется коронавирус штамма дельта, а также зафиксированы низкие темпы вакцинации. Сейчас в стране прививки сделали более 5 млн человек (при населении в 8,9 млн).