Австрия ввела локдаун для непривитых от коронавируса

Австрия из-за сложной ситуации с коронавирусом с 15 ноября локдаун для жителей, которые не вакцинировались или не переболели COVID-19, об этом в воскресенье заявил канцлер Александер Шалленберг.
Непривитые смогут выходить из дома только в магазин, аптеку, на помощь нуждающимся, на работу и прогулку. Ранее, с 8 ноября, непривитых ограничили в посещении общепита, салонов красоты, массажа, фитнес-центров, кино, театров. Посещать эти общественные заведения могут только привитые или переболевшие.
Также невакцинированные не смогут ходить в магазины одежды, мебели, спортивные магазины.
Сейчас в Австрии распространяется коронавирус штамма дельта, а также зафиксированы низкие темпы вакцинации. Сейчас в стране прививки сделали более 5 млн человек (при населении в 8,9 млн).