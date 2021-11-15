Спасатели исполнят новогодние мечты маленьких жителей Ленобласти

Трое случайных ребят в каждом районе Ленобласти смогут посетить пожарную часть.

В Ленобласти пройдет акция пожарный Дед Мороз. В ее рамках решено подарить новогоднее чудо детям.

Отмечается, что в регионе продолжается прием заявок на новогоднюю акцию. В каждом районе случайным образом будут выбраны трое ребят, которые посетят одну из пожарных станций.

Принять участие в акции могут дети от 6 до 18 лет. Дети смогут побывать пожарными, посетить пожарную часть, изучить автомобиль спасателей и многое другое.

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Письма с заявками принимают по почте в Ленинградскую областную противопожарно-спасательную службу: 187340, Ленинградская область, Кировский район, город Кировск, Краснофлотская улица, д.28. Необходимо также продублировать заявку на электронную почту n.julidova@lenoblpss.ru с пометкой Мечта в срок до 10 декабря 2021 года. В письме необходимо указать ФИО и контактный телефон родителей (законных представителей), имя и возраст ребенка.