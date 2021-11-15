Названы товары, которые подешевеют в России к Новому году

Цены на эти товары перед Новым годом должны снизиться. Это связано с низким спросом, рассказала представитель ассоциации «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева.

Ura.Ru. — Цена на мясо птицы традиционно растет в так называемый «шашлычный сезон», который длится с апреля по октябрь, затем цена снижается. Осенью птицы становится больше, спрос падает, – цитирует Нагайцеву

Также она заметила, что по промоакциям перед Новым годом будут реализованы большая часть праздничных товаров. При этом подорожания продуктов с длительным сроком хранения ждать не стоит.

— Поставщики и сети зарабатывают на объемах продаж, которые кратно увеличиваются в конце декабря. Все основные условия контрактов к этому времени, как правило, уже сформированы и изменениям не подлежат, – заметили в «Руспродсоюзе».