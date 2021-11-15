Победителями Гатчинского полумарафона стали жители Петербурга и Миасса

Самыми первыми пересекли финиш XII Гатчинского полумарафона петербуржец Станислав Агельяров и Татьяна Курамшина из Челябинской области.

При этом Станислав Агельяров установил новый рекорд гатчинских соревнований, преодолев дистанцию за 1 час 4 минуты 59 секунд. Татьяна Курамшина пробежала с результатом 1 час 15 минут 33 секунды.

В этом году к марафону присоединились спортсмены из 40 регионов России. Напомним, что трасса полумарафона в Гатчине получила сертификат от AIMS (Ассоциации международных марафонов и пробегов). Оба маршрута 21 км и 10 км измерил и сертифицировал приглашённый специалист Andres Nirk из Эстонии. Теперь на трассе можно показывать официальные результаты и присваивать разряды.