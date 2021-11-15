11 “умных” камер обеспечивают безопасность в Старой Ладоге

В старинном поселении Ленинградской области в начале ноября установили новую интеллектуальную систему видеонаблюдения. Она появилась в Старой Ладоге силами компании “Ростелеком” и при поддержке Комитета цифрового развития региона, а также администраций Волховского района и Староладожского поселения.

Автор фото: Александра Чамина Автор фото: Александра Чамина

Современное оборудование появилось в местах наибольшего скопления людей: на проезжей части и пешеходном переходе в районе Староладожской крепости, которую регулярно посещают туристы, “Зеленой лужайке” — площадке для проведения празднеств по случаю дня рождения села и у местного дома культуры. По словам замглавы администрации Волховского района по безопасности Светланы Карандашовой, локации размещения камер согласованы с правоохранительными органами. А председатель Комитета цифрового развития Андрей Сытник добавил, что такая система организована в точках с большим трафиком.

“Наша компания обеспечивает полное функционирование интеллектуального видеонаблюдения 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Бывают, конечно, случаи вандализма, когда злоумышленники выводят оборудование из строя. Мы всегда оперативно реагируем и восстанавливаем работу системы видеонаблюдения”, — отметил директор прикладных проектов по региону “Северо-Запад” ПАО “Ростелеком” Максим Ситников, сообщив, что Старая Ладога стала первым населенным пунктом 47 региона, где появились “умные” камеры.

А “умные” они потому, что могут распознать госномер и модель проезжающего автомобиля, отличить митингующего от дружинника, посчитать количество человек в толпе и сообщить, если кому-то стало плохо.

Эту информацию получают в Региональном мониторинговом центре, расположенном в Кировске, где помимо прочего работает служба “112”, специалисты которой готовы помогать круглосуточно. Диспетчеры работают в четыре смены по 15 человек в каждой. Все прошли обучение в центре МЧС и имеют соответствующие сертификаты. Также РМЦ заключил договоры с вспомогательными службами, которые окажут психологическую помощь пострадавшим и даже отреагируют на заявку на иностранном языке.

Данные, поступающие по телефону “112”, а также на камеры в Старой Ладоге хранятся на серверах РМЦ, которые, по словам его руководителя Алексея Петрова, 24/7 обслуживаются инженерами.

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Добавим, что подсистема интеллектуального видеонаблюдения и аналитики, позволяющая распознавать госномера автомобилей, а также система экстренных вызовов “112” — значимые составляющие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”. К 2024 году к единой системе видеонаблюдения региона планируется подключить более двух тысяч камер.