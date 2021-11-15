Подумай о прививке, подумай о себе и родных: в России седьмой день подряд выявили больше 1,2 тысяч смертей от COVID-19

Автор: Александр Селиванов
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За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1211 жителей, сообщает 15 ноября федеральный оперштаб.

Ежесуточно более 1,2 тыс. заболевших умирают в России уже семь суток подряд. Накануне скончались 1219 человек. Суммарная смертность составила, согласно официальным данным, 256 597 человек.

За сутки от ковида ушли из жизни 93 пациента в Москве, 77 в Санкт-Петербурге, 62 в Подмосковье.

В свою очередь, число выявленных заражений коронавирусом в России выросло за последние сутки на 38 420 случаев.

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15.11.2021 85
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