В сарае жителя Луги полицейские обнаружили тело женщины, завернутое в ковер

Минувшим вечером в Луге было обнаружена тело 38-летней женщины. В ее убийстве подозревается сожитель, в сарае которого и находился труп.
Об этом сообщает пресс-служба СК по Ленобласти днем, 15 ноября.
Следствием установлено, что вечером, 12 ноября пара употребляла спиртные напитки, после чего между ними произошла ссора. В ходе конфликта мужчина нанес ножом удар в грудь женщине. Ранение оказалось несовместимо с жизнью.
Только спустя два дня ныне задержанный завернул тело в ковер и вынес в расположенный рядом с домом сарай. Остальные обстоятельства происшествия выясняют следователи.
Вам будет интересно
Как сам заявил подозреваемый, супруга его оклеветала. Суд отказал следствию в аресте жителя Сланцев, которого подозревают в изнасиловании 17-летней родной дочери...
14.11.2021 163