В сарае жителя Луги полицейские обнаружили тело женщины, завернутое в ковер

Минувшим вечером в Луге было обнаружена тело 38-летней женщины. В ее убийстве подозревается сожитель, в сарае которого и находился труп.

Об этом сообщает пресс-служба СК по Ленобласти днем, 15 ноября.

Следствием установлено, что вечером, 12 ноября пара употребляла спиртные напитки, после чего между ними произошла ссора. В ходе конфликта мужчина нанес ножом удар в грудь женщине. Ранение оказалось несовместимо с жизнью.

Только спустя два дня ныне задержанный завернул тело в ковер и вынес в расположенный рядом с домом сарай. Остальные обстоятельства происшествия выясняют следователи.