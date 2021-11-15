В сарае жителя Луги полицейские обнаружили тело женщины, завернутое в ковер

Автор: Анастасия Щербакова
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Минувшим вечером в Луге было обнаружена тело 38-летней женщины. В ее убийстве подозревается сожитель, в сарае которого и находился труп.

Об этом сообщает пресс-служба СК по Ленобласти днем, 15 ноября.

Следствием установлено, что вечером, 12 ноября пара употребляла спиртные напитки, после чего между ними произошла ссора. В ходе конфликта мужчина нанес ножом удар в грудь женщине. Ранение оказалось несовместимо с жизнью.

Только спустя два дня ныне задержанный завернул тело в ковер и вынес в расположенный рядом с домом сарай. Остальные обстоятельства происшествия выясняют следователи.

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